Yargı reformunun ilk paketi komisyondan geçti

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin birinci paketinde ilk aşama tamamlandı. 1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında, Meclis’in ilk gündem maddesi olan pakette yer alan 39 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu’nda saatler süren mesainin ardından kabul edildi.

Teklifle, istinafta kesinleşen ifade özgürlüğü ile ilgili beş yılın altındaki suçlara Yargıtay’da temyiz yolu açılıyor. Uzun tutukluluk süreleri sınırlandırılıyor.

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Yeni paketteki bir başka yenilik ise yeni yargılama usulleri olacak. Yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla duruşmasız yargılama yapılabilecek. ‘Seri yargılama’ ile suçunu itiraf eden faile ceza indirimi uygulanacak. Hakim itirafı kabul ederse hüküm kısa sürede kesinleşecek.

Ancak seri yargılama, terör suçları ile şiddet ve cinsel suçlarda geçerli bir yargılama yöntemi olmayacak.

Düzenlemeye göre internete erişimde, sitenin tamamına değil, şikayete konu olan unsura engel konulacak. ‘Devlete karşı işlenen suçlar’ haricinde haber niteliğinde olan ve eleştiri sınırlarını aşmayan durumlarda ceza verilmeyecek.

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KHK ile ihraç edilenlerin pasaportları, haklarında bir soruşturma yoksa İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile iade edilecek. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek.



