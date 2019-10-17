Yargı reformu paketi yasalaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Paketle, istinafta kesinleşen ifade özgürlüğüyle ilgili beş yılın altındaki suçlara Yargıtay’da temyiz yolu açılıyor. Uzun tutukluluk süreleri sınırlandırılıyor.

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Yeni paketteki bir başka yenilik ise yeni yargılama usulleri olacak. Yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla duruşmasız yargılama yapılabilecek. ‘Seri yargılama’yla suçunu itiraf eden faile ceza indirimi uygulanacak. Hakim itirafı kabul ederse hüküm kısa sürede kesinleşecek.

Ancak seri yargılama, terör suçları, şiddet ve cinsel suçlarda geçerli olmayacak.

Düzenlemeye göre internete erişimde, sitenin tamamına değil, şikayete konu olan unsura engel konulacak. ‘Devlete karşı işlenen suçlar’ haricinde haber niteliğinde olan ve eleştiri sınırlarını aşmayan durumlarda ceza verilmeyecek.

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KHK ile ihraç edilenlerin pasaportları, haklarında bir soruşturma yoksa İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla iade edilecek. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek.







