Yargı paketi resmileştikten sonra: CHP’li Eren Erdem için tahliye başvurusu

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP İstanbul milletvekili Eren Erdem için tahliye başvurusu yapıldı.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’a konuşan Erdem’in avukatı Onur Cingii, yeni yargı paketinin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından tahliye talepli dilekçelerini mahkemeye verdiklerini söyledi.

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Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunan Erdem, geçen martta dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Erdem’in cezası süre bakımından Yargıtay değil istinaf mahkemesi tarafından görüşülecek. Yeni paketle, temyiz Yargıtay tarafından yapılacak.

Avukat Cingil, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Yargıtay yolu açıldı. Buna göre İstinaf Mahkemesi kararı ne olursa olsun bir de Yargıtay incelemesinden geçecek. Bu da epey bir süre demek. Eren Erdem’in infazına zaten 10 ay kaldı. Bu süreyi tutuklu geçirmesi kabul edilemez. Erdem’in derhal tahliye edilmesini bekliyoruz.”

‘Emsal oldu’

Cingil, Erdem’in tutuklu kalması için ‘kuvvetli suç şüphesi, kaçma ve delilleri karartma ihtimali’ bulunması gerektiğini ancak böyle bir şeyin dosyada olmadığını kaydetti.

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Erdem için verilen tahliye dilekçesinde, “Ülke çapında yürütülmekte olan yargılamalarda, tutukluluk durumu bakımından müvekkille benzer durumda tek bir kişi dahi bulunmamaktadır” dendi.