Yargı kulisi: Milliyetçi cephe, yüksek yargı atamalarının yüzde 40’ını istiyor

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Yargıtay’da oluşturulan 100 üye kadrosuna altı ay içinde yapılması gereken atamalar 24 Haziran’daki seçimlerden sonraya ertelendi. Ankara kulislerine göre bunun sebebi yargıdaki milliyetçi kanadın yüksek yargıya yapılacak üye atamalarının en az yüzde 40’ını istemesi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre 696 Sayılı KHK ile Yargıtay’a 100, Danıştay’a ise 16 yeni üye atanması işlemi, 24 Haziran seçimleri sonrasına bırakıldı.

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24 Aralık’ta çıkarılan KHK’yla atamalar için en geç altı aylık süre öngörülmüştü. Şimdiyse atamaların yeni adli yılın başlayacağı eylül ayında yapılması planlanıyor.

Kulislerde hükümetin atamaları seçim sonrasına bırakma kararının arkasında 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonucun yattığı konuşuluyor. Buna sebep olarak yargıdaki milliyetçi kanadın, yüksek yargıya yapılacak üye atamalarının en az yüzde 40’ını istemesi gösteriliyor.

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Yine kulislere göre hükümet ise bu kadar fazla üyeyi milliyetçi gruba vermek istemiyor.

24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonuç, üye pazarlıklarını da belirleyecek. Seçim sonrası AKP Meclis’te çoğunlukta olursa, yargıda ‘cumhur ittifakı’nın öneminin azalacağı ve milliyetçilerle de yargıda ittifaka gerek kalmayacağı yorumları yapılıyor. Böylece milliyetçilerin pazarlıkta elinin zayıflayacağı ve daha az üye talebinde bulunacağı belirtiliyor. Tersi durumdaysa milliyetçi cephenin eli güçlenecek.

Kulislere göre Yargıtay’a yapılacak üye atamalarının ertelenmesindeki bir diğer neden, ‘FETÖ’ ve darbe davalarının hala sonuçlandırılmaması. Şu dönemde üye seçiminin yapılması durumunda önemli davalara bakan mahkeme başkanı ve üyesinin dışarıda kalacağı konuşuluyor. Bunun da davaları olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Bu yüzden söz konusu davaların bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

Hükümet, 15 Temmuz darbesinden önce çıkardığı yasayla Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısını, ‘cemaatçi üyeleri’ tasfiye etmek amacıyla yarı oranında indirmişti. Yargıtay’ın üye sayısı 516’dan 310’a, Danıştay’ın üye sayısı ise 195’ten 116’ya düşürülmüştü. Bu değişimin yasal gerekçesiyse istinafların faaliyete geçmesiyle iş yükünün azalması olarak gösterilmişti.