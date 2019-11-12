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Yaramazlara biraz batar!

Yargı kulisi: Arınç’ın damadına beraat, ankesör soruşturmasını riske atabilir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’e, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada ‘delil yetersizliğiden’ verilen beraat kararının, ‘ankesör’ olarak bilinen kapsamlı ‘FETÖ’ soruşturmalarını etkileyebileceği öne sürüldü.

Yeter (solda) ve Arınç.

Ankesör ve sabit hatlardan örgüt içi iletişim sağladığı öne sürülen veya itirafçı ifadelerinde geçen şüphelilere operasyon başlatılmış, 2010-2018 yıllarında sabit ve kontörlü hatlarla kurulan iletişim incelenmeye başlanmıştı. Son olarak Şubat 2019’da TSK’daki ‘FETÖ’ operasyonları çerçevesinde askerlerin 7.5 milyon ankesörlü telefon görüşme kaydının ne kadarının ‘FETÖ görüşmesi’ olduğunu tespit etmek için Ankara başsavcılığı tarafından çalışma başlatılmıştı. Benzer çalışmanın İstanbul başsavcılığınca da yürütüldüğü kaydedilmişti.

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Cumhuriyet’ten Asuman Aranca’nın haberine göre Yeter’in, ‘FETÖ’nün yönetim kademesinde olduğu belirtilen beş kişi ile 766 telefon görüşmesi olduğu kaydedilen gerekçeli kararda, sanığın Fethullah Gülen’in doktoru Tuncay Delibaşı ile yaptığı görüşmenin meslektaş olmalarından kaynaklandığı, diğer yöneticilerle olan görüşmelerinin ise ‘içeriğinin bulunmadığı’ gerekçesiyle suç sayılamayacağı belirtildi.

Haberde ‘yargı camiasında, mahkemenin bu yorumunun içeriği bulunmadığı halde örgütsel bağı ortaya koyan ankesör soruşturmalarını da riske atacağı’nın konuşulduğu ifade edildi.

Ankesör soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 900’e yakın operasyon yapıldığı, yakalanan 14 bin şüpheliden yarısının itirafçı olduğu kaydedildi.

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