Yardımlaşma vakfından alınan kömür internette satışa çıkarıldı

Sivas’ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) yardım olarak kömür alan iki kişi internet üzerinden satışa çıkardı. 1 ton kömür valilikçe geri alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç. ve Gülyurt Mahallesi’nde yaşayan E.D.’nin SYDV’den aldığı kömürü, yaygın olarak kullanılan bir e-ticaret platformundan satışa çıkardığı tespit edildi.

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SYDV ekipleri, üstünde “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı” ve “Para ile satılmaz” yazan torbaların fotoğraflarını siteye koyarak kömürleri satmaya çalışan kişilerle alıcı gibi irtibata geçti.

Evlere giden ekipler, kömürleri kamyona yükleyerek vakfa götürdü.

S.Ç. ve E.D.’ye bir daha kömür yardımı yapılmayacağı açıklandı.