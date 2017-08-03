Yardımcısı duyurdu: Doğu Perinçek, 2019’da cumhurbaşkanı adayı

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genel başkanları Doğu Perinçek’in aday olacağını duyurdu.

DHA’nın aktardığına göre Kayseri’nin yerel kanalı 38 Kent TV’ye konuşan Gültekin, son cumhurbaşkanlığı seçimine seçmenlerin yüzde 73’ünün katıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılanların yüzde 52’inin oyunu alarak seçildiğini söyledi.

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“Yani yüzde 37’nin oyunu alarak seçildi. Önümüzdeki seçimde artık 20 milletvekilinin imzasına da gerek yok. Bunun olması da şart değil. 100 bin imza topladınız mı aday olabiliyorsunuz” diyen Gültekin, seçilecek kişinin hükümeti kuracağı için Vatan Partisi’nin kendi adayıyla seçime katılacağını kaydetti.

Gültekin, şöyle devam etti: “Eğer parti olarak varsanız, mücadele ediyorsanız, hedefiniz iktidar olmalıdır. İktidar olma hedefiniz yoksa niye parti kurdunuz? Gidin evinizde oturun. Şimdi birileri öyle diyor: ‘Ben aday değilim, partiler üstü aday bulalım.’ Seçilecek kişi hükümet kuracak. Seçilecek kişi süs olsun diye bir yere oturtulmayacak. Onun için Vatan Partisi kendi adayıyla yani o 100 bin imzayı toplayacak, kendi adayıyla seçime katılacak. İkinci tura kalan iki adaydan biri olmanın da mücadelesini verecek.”

‘Erdoğan’ın hakkından Perinçek gelir’

Gültekin, seçimin ilk turunda mümkün olduğunca çok aday olması gerektiğini ifade ederek, çok sayıda aday çıkması halinde seçime katılma oranının da yüksek olacağını söyledi.

CHP’nin Emine Ülker Tarhan’ın yerine Ekmeleddin İhsanoğlu’nu tercih ederek, MHP’yle ‘elbirliği’yle Erdoğan’ın birinci turda seçilmesini sağladıklarını öne süren genel başkan yardımcısı, şunları kaydetti: “Şimdiyse aynı tuzağa düşmemek için ilk turda bütün partiler, herkes kendi adayını çıkarsın ve yüzde 90 olsun seçime katılım. O birinci turda da her aday çıksın kendisini anlatsın. Bizim adayımız Doğu Perinçek olacak. Erdoğan’ın hakkından Doğu Perinçek gelir. Bilgi birikimiyle tecrübesiyle, yetenekleriyle, 50 yıllık geçmişiyle tek bir lekesi olmayan, siyasetçiyle bütün ömrünü bu ülkeye ve millete harcamış siyasetçi örneği. Dolayısıyla ikinci tura kalacak iki adaydan biri olmasının mücadelesini vereceğiz ve bu konuda da iddialıyız.”