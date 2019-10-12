Yardımcısı açıkladı: Bahçeli 14 Ekim’de mesaisine başlıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Ekim’de mesaisine başlayacağı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, 23 Eylül’de ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, aynı gün taburcu olmuştu. MHP lideri, Meclis’in yasama yılı açılışına da katılamamıştı. Daha sonra Bahçeli’nin yeniden hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu öne sürülmüştü.

Reklam

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabındaki açıklamasında Bahçeli’nin sağlık durumuna değindi.

Yalçın, şu bilgileri verdi: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir; ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14 Ekim 2019) gününden itibaren genel merkezimizde mesaisine başlayacaktır.”