‘Yardımcı doçent’ yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ geldi: Atamalar dört yıllık

‘Yardımcı doçentlik’ kadrosu yerine ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifi, TBMM başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle ‘yardımcı doçent’ kadrolarında bulunanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ‘doktor öğretim görevlisi’ kadrolarına atanmış sayılacak.

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AA’nın haberine göre, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) bünyesinde bir yönetim kurulu oluşturulacak, ÜAK, YÖK’e üye seçmek dışındaki görevlerini yönetim kuruluna devredebilecek.

Üniversitelerden kendi isteğiyle ayrılan öğretim üyeleri tekrar kurumlarına dönebilecek.

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre öğretim üyeleri, üniversitelerde görevli ‘profesör’, ‘doçent’ ve ‘doktor öğretim görevlileri’nden oluşacak.

‘Doktor öğretim görevlisi’, doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’nin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış, akademik unvana sahip kişi olarak tanımlanıyor.

Yükseköğretim kurumlarında açık bulunan ‘doktor öğretim görevlisi’ kadroları Yükseköğretim Kurulu başkanlığınca ilan edilecek.

İlan edilen bu kadrolara en çok dört yıl süreyle atama yapılacak. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erecek. Bunlar, yeniden atanabilecek.

Doktor öğretim görevliliğine atanmada aranacak şartlar şunlar olacak: “Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.”

Üniversiteler, aranan asgari koşulların yanında, YÖK’ün onayını almak şartıyla ek koşullar belirleyebilecek.

Doçentlik şartları

Doçentlik yeterlik belgesi başvuruları, ÜAK tarafından belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılacak.

Doçentlik yeterlik belgesine başvurabilmek için şu şartlar aranacak: “Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak. ÜAK’ın görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak.”

ÜAK tarafından yeterli yayın ve çalışmaya sahip olduğuna karar verilen adaylara doçentlik yeterlik belgesi verilecek.

Üniversiteler, doçentlik yeterlik belgesine sahip olmanın yanında YÖK’ün onayını alarak, ek koşullar belirleyebilecek. Doçentlik yeterlilik belgesine sahip olanlar başlıca uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek üniversitelerce ilan edilen doçent kadrolarına başvuracak.

Kendi isteğiyle ayrılanlara dönüş hakkı

Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya ÜAK’ın önerisi üzerine YÖK tarafından tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan öğretim yardımcıları, talepleri ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde haftada azami 12 saat ders verebilecek.

Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri, başvuruları üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde durumlarına uygun kadro bulunması halinde tekrar ayrıldıkları kurumlarına dönebilecek.