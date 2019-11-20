Yardım kuruluşu ‘delik’ bulunan 1 milyonu aşkın prezervatifi toplattı

‘Marie Stopes’ adlı dernek, HIV taşıyıcılarının yetişkin nüfusun yüzde 6’sını oluşturduğu Afrika ülkesi Uganda’da, bir milyonu aşkın prezervatifi delik bulunduğu veya patlama riski olduğu gerekçesiyle toplattı.

Fotoğraf: Marie Stopes

Güvenli seks ve aile planlamasına destek vermek için 35’i aşkın ülkede ücretsiz prezervatif dağıtan şirketten yapılan açıklamada, Hindistan’da üretilen ‘Life Guard’ adlı prezervatiflerin Uganda İlaç Dairesi tarafından incelendiği ve sorun tespit edildiği belirtildi.

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Hamileliklerin sadece yüzde 11’inin ‘planlı’ olduğu Uganda’daki bir milyonu aşkın prezervatifi toplatmak zorunda olduklarını belirten dernek yönetimi “Güvenli olmadığı için toplattık” ifadelerini kullandı.

Dernek, ülkede her ay 1.5 ila 2 milyon prezervatif dağıtıyor.