Yarbay Tatar’ın ailesi intihara götüren savcının davasına müdahil olamadı

‘Amirallere suikast’ soruşturmasını yürütürken yarbay Ali Tatar’ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan’ın yargılandığı davaya Tatar ailesinin müdahil olma talebi ‘ölümden doğrudan zarar görmedikleri’ gerekçesiyle reddedildi.

Darbe girişiminin ardından yakalama kararı çıkartılan 14 Yargıtay üyesinden biri olan Pehlivan, karar üzerine firar etmişti.

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Pehlivan, 3 Ağustos 2016 tarihinde İzmir’de teslim olmuştu. Pehlivan için hazırlanan fezlekede, soruşturmaların yanı sıra Yargıtay üyeliği döneminde ‘FETÖ’ talimatıyla hareket ettiği ve ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Pehlivan’ın yargılanmasına Ankara’da başlandı.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi salonundaki ilk duruşmada, ailenin davaya müdahil olma talepleri reddedildi. Süleyman Pehlivan’ın tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme, duruşmayı 3 Mayıs 2018’e erteledi. Hakimin bundan sonraki duruşmalara Tatar ailesinin alınmaması talimatı verdiği iddia edildi.

‘Kalbimiz kırılıyor ama mücadele azmimiz bileniyor’

Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, “Biz sekiz yıldır bu mücadelenin içindeyiz. Sekiz yıldır hukukun bütün yollarını kullanıyor, bütün kapıları zorluyoruz. Bugün bir kapıyı bize kapattılar. Ama dün Fetullah’ın hakimine, savcısına, kararlarına karşı dimdik durduysak, bugün de bu kararlar karşısında dimdik ayaktayız. Bu kararlar bizi yolumuzdan çevirmez. Hukuk mücadelemize devam edeceğiz. Ama bugünkü durum hukuk, adalet değil. Yargıtay’ın ceza dairesi başkanı bize ‘suçtan zarar görmediğimizi’ söylüyor. Üst yargıç, sıradan bir mahkeme başkanı değil, yüzümüze bunu nasıl söyleyebiliyor? Suçtan zarar görmemiz kararını vermesi için Ali’nin ölmesi yetmemiş, aileden kaç kişi daha ölseydi müdahillik talebimizi kabul edecekti? Hayal kırıklığına uğradık. ‘Bir daha bu aile bu salona girmeyecek’ diyor. O zaman git kendi evinin salonunda yap yargılamayı. Ama bizi yıldıramazlar bu sözlerle. Belki canımız sıkılıyor, kalbimiz kırılıyor ama mücadele azmimiz bileniyor” diye konuştu.

Ablası Hürriyet Ünver ise “Beni buraya gömün. Ali bugün öldü. Bugün onu öldürdünüz” diyerek ağladı.

Yarbayın dramı

7 Aralık 2009’da tutuklanan Tatar, dokuz günün ardından 16 Aralık tarihinde tahliye edilmiş, Pehlivan’ın karara itiraz edip tutuklama istemesi üzerine 18 Aralık 2009’da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla Tatar’ın tutuklanmasına karar vermişti.

Tatar, 19 Aralık 2009 sabahı bazı subayların tutuklama kararını uygulamak için evine geldiği esnada, “Beni oraya koymayın” diyerek banyoda intihar etmişti.

Tatar, banyoya gitmeden önce eşi Nilüfer Tatar’ın eline “Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum” sözleriyle biten bir mektup bırakmıştı.

Nilüfer Tatar, eşi Ali Tatar’ın cenazesinde “Eşimin katili sensin Süleyman Pehlivan” demiş, Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar ise darbe girişiminin ardından Pehlivan için, “Teslim ol. Adil yargı karşısında hesap vermeni istiyoruz. Sana haksızlık yapılırsa karşısına dikiliriz” demişti.