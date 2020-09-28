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Yaramazlara biraz batar!

Yaralılar, insan zinciriyle düştükleri kanaldan çıkarıldı: Sağlıkçı, polis, itfaiyeci, vatandaş el ele verdi

Samsun’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kanala yuvarlandı. Kazada yaralı iki kardeş, insan zinciri oluşturularak yukarı çıkarılarak ambulansa taşındı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 16:00 sularında Ankara-Samsun Karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metre sürüklenip kanala düştü.

Sürücü ve kardeşi Hüseyin B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Polis, itfaiye, sağlık ekibi ve çevredeki vatandaşların oluşturduğu insan zinciriyle yaralılar sedye ile kara yoluna çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldıran iki kardeşin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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