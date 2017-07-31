Yaralı halde kaçmaya çalışırken: Midyat’ta tüfekle dört el ateş edilen köpek öldü

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Mardin’de bir kişi tüfekle dört el ateş ederek köpeği öldürdü.

Hayvanlara Adalet Platformu’nun verdiği bilgiye göre kimliği belirsiz şüpheli, 30 Temmuz’da Midyat ilçesindeki bir mahallede ‘Ateş’ isimli köpeğe iki el ateş etti.

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Kaçmaya çalışan köpek, iki el daha ateş edilmesi sonrası hayatını kaybetti.

Öte yandan aynı şüphelinin, ‘Ateş’i öldürmeden önce aynı gün köpeğin bir buçuk aylık yavrusunu taşla ezmeye çalıştığı, buna mahallede yaşayan yaşlı bir kadının engel olduğu iddia edildi.

Şikayet edildi

Platform, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayette bulundu.

BİMER’e iletilen dilekçede, şüphelinin işlediği suçun Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezasına tabi olduğu, meskun mahalde ateşli silah kullanması nedeniyle de ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçunun işlendiği belirtildi.

Dilekçede saldırgan hakkında kamu davası açılması için konunun başsavcılığa bildirilmesi de talep edildi.