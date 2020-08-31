Yaralı halde bulunan vaşak yavrusu tedavi altında

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, yaralı halde bulunan vaşak yavrusu tedaviye alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ormanlık alanda, çevre halkı tarafından hareketsiz bulunan vaşak yavrusu, orman görevlileri aracılığıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Veteriner hekimin kontrol ettiği vaşak, tedavi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi.

Başka bir yabani hayvanla boğuşurken yaralandığı tahmin edilen vaşak yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.