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Yaramazlara biraz batar!

Yaralı dağ ceylanı koruma altında alındı; keçi sütüyle besleniyor

Siirt’in Eruh ilçesinin dağlık alanda yaralı halde bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı dağlık alanda köylüler tarafından bulunan yavru, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şube müdürü Nevzat Amcalar, dağ ceylanı yavrusunun nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri arasında olduğunu belirtti.

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Ceylan yavrusunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderdiklerini belirten Amcalar, tedavisine başlanan yavruyu keçi sütüyle beslediklerini anlattı.

Yavrunun, tedavisinin ardından kendilerine teslim edileceğini ifade eden Amcaları, “Biz de ceylan yavrusu bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

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