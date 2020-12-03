Yaralı ceylanı veterinere götüreceklerini söyleyip götürmeyen iki kişiye 24 bin lira ceza

İzmir’in Seferihisar ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı ceylanı veterinere götüreceklerini söyleyerek alan ancak götürmeyen sonra da öldüğünü söyleyen iki kişiye 24 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler-Seferihisar karayolunda, 24 Kasım’daki kazanın ardından yaralı ceylanı, veterinere götüreceklerini söyleyerek alan iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi’nin yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı çalışmada, ceylanın bölgedeki veteriner kliniklerine götürülmediği tespit edildi.

İzmir-Seferihisar kara yolundaki güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilere ait otomobilin plakası belirlendi. Sürücü M.K. ile arkadaşı Y.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, veterinere götürmek için aldıkları ceylanın yolda öldüğünü ve ceylanı gömdüklerini öne sürdü. Ancak, ceylan gömüldüğü belirtilen yerde bulunamadı.

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Ceylanı Milli Parklar’a teslim etmedikleri için 24 bin lira ceza uygulanan şüpheliler serbest bırakıldı.