Yaptırımlar konuşulurken: Hollanda’yla ekonomik ilişkilerin kazanan tarafı Türkiye

Hollanda ile başlayan diplomatik krizde, Türkiye’nin ısrarla yaptırımlarla karşılık verileceğini duyurması akıllara iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin boyutunu getirdi.

Hollanda’nın ülkeye gitmek isteyen Türk bakanlara yönelik engellemeleri hafta sonunda iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik krize dönüşürken, yapılanların karşılıksız kalmayacağını duyuran Ankara, her mevkiden, ‘Hollanda’nın bedel ödeyeceğini’ duyurmuştu. Bu yaptırımların bugünkü bakanlar kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin boyutu, yaptırımlardan Türkiye’nin zararlı çıkabileceğini gösteriyor.

Reuters’ın yer verdiği bazı ‘anlamlı’ rakamlar özetle şöyle:

* Hollanda Türkiye’ye yaklaşık 22 milyar dolar değerinde doğrudan yatırım yapıyor. Bu, Hollanda’yı yüzde 16 ile en büyük dış finansman kaynağı haline getiriyor.

* Türkiye ile Hollanda’nın 6.5 milyar dolarlık yıllık ticaret hacmi bulunuyor.

* Türkiye’nin Hollanda’ya 2016 yılındaki ihracatı 3.6 milyar doları buldu.

* Hollanda, ihracatta Türkiye’nin 10’uncu büyük pazarı.

* Türkiye geçtiğimiz yıl 3 milyar dolar değerinde Hollanda ürünü ithal etti.

* Türkiye için Hollandalı turistler de önemli. Her ne kadar artan saldırılar ve güvenlik kaygıları Türkiye turizmini etkilese de, yaklaşık 900 bin Hollandalı geçtiğimiz yıl Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakam bir önceki yıl 1.2 milyon kişiydi.

İktidar yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sık sık Hollanda’ya yaptırımların olacağını dile getirse de, Hollandalı mevkidaşları da Türkiye’nin tehditlerine meydan verilmeyeceğini vurguluyor.

Öte yandan iktidara yakın kaynaklar da, hayli kuvvetli olan ekonomik bağların şu zamana kadar eşi görülmemiş diplomatik kriz ortamına rağmen tamamen koparılmayacağının sinyalini veriyor.

Reuters’a konuşan bir kaynak, yaptırımların ‘realist’ olması gerektiğini belirtip, kültürel faaliyetlerinin ve ikili temasların azaltılması, askeri ve teknolojik ilişkilerin gözden geçirilebileceğini söylemişti.