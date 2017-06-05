Yaptırımlar başladı: Etihad ve Flydubai, Katar uçuşlarını durduruyor

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’in diplomatik ilişkileri kesip ulaşım ambargosu ilan ettiği Katar’a yaptırımlar başladı.

Etihad ve Flydubai, yarın sabah itibariyle Katar’a uçuşları durduracağını açıkladı. Buna karşılık Katar da Suudi Arabistan uçuşlarını askıya alacağını duyurdu.

İlişkilerin kesilmesinin ardından Katar borsası yüzde 7 düştü.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikler ‘terörü desteklediği’ gerekçesiyle Katar’la sınırların kapandığını ve kara, deniz ve hava bağlantılarının kesildiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan da 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti. Benzer bir açıklama Yemen’den gelmişti.