‘Yaptırımı ağır olur’ demişti: Hollanda, Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda, bugün Rotterdam’a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etti.

Bugün Hollanda’nın Rotterdam kentine gidecek olan Bakan Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edildiğini Bahçeşehir’de yaptığı konuşma sırasında açıkladı.

Hollanda’dan yapılan açıklamada Çavuşoğlu’nun uçuş izninin güvenlik endişesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi: “Yaptırım tehdidi, çözümü imkânsızlaştırdı.”

CNN Türk’te canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’ya gideceğini yinelemişti. Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya yaptırım uygulanacağını söylemişti: “Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse, öyle sürekli tehdit ediyorlar, eğer böyle bir şey yaparlarsa ekonomik ve siyasi bizim Hollanda’ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Ne demek bir bakanın uçuşunu iptal etmek? Bu çok ağır sonuçlar doğurur.”