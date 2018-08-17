Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yaptırıma misilleme: AKP’li belediyede ABD meşrubatı yasaklandı

 

İzmir’in Ödemiş ilçesinde AKP’li belediye başkanı Mahmut Badem, belediye tesislerinde ABD menşeli içeceklerin satışını yasakladı.

Fotoğraf: DHA

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem,  basın toplantısıyla ilçede yapılacak yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

Reklam

ABD’nin son günlerde Türkiye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlara dikkat çeken Badem, şunları söyledi: “Çanakkale Savaşı’nda ve 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaptığımız kahramanlıklarla nasıl ülkemizi koruduysak, şimdi de ABD’nin ekonomik ambargo ve dış politikalara, ülkemize karşı yaptığı akılalmaz çalışmaları bertaraf ederek, her  türlü şer odaklarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yakında  kutlayacağımız Ödemiş’in kurtuluş şenliklerinde olduğu gibi el ele, kol kola, birlikte ülkemizin her türlü kötülüklerin altından kalkması için çalışacağız. ABD’nin akılalmaz tutumu ile kendisine diz çöken, bağımlı bir ülke yapacağı Türkiye yoktur karşısında. Dimdik ayaktayız. Belediyemiz ekonomide uygulanmak istenen ambargoya karşı tasarruf tedbirlerini en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Belediye tesislerinde ABD’nin ürettiği meşrubatların satışını yasakladık. Bunun yerine yerli ürünlere yöneldik.”

AKP’li belediyelere boykot talimatı: ABD ürünlerinden uzak durun

AKP’li belediyeden ‘hamle’: McDonald’s, Burger King ve Starbucks’a ruhsat yok

AKP’li belediyenin reklam adımı: ABD’li sosyal medya devlerine bütçe yok


SON HABERLER

‘Booking’i kapatan hakim: Bu kararım yüzünden sürgün edildim

İstanbul Ticaret Mahkemesi’nden alınıp İstanbul Anadolu iş Mahkemesi’ne görevlendirilen hakim Keskin Karakurt, Hollanda menşeili online rezervasyon portalı booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı vermesi nedeniyle sürgün edildiğini öne sürdü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...