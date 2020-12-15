‘Yaptırım sınırlı kaldı’ algısı: Halkbank hissede fırladı, işlem hacminde ilk sırada

ABD’nin açıkladığı, Rus yapımı S-400’ler nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan yaptırımların sınırlı algılanmasıyla Halkbank hisseleri sert yükselişte ve işlem hacminde ilk sırada.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Ankara’nın 2019 yılında satın aldığı Rus yapımı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’nin savunma sanayisini hedef alan ve uzun süredir beklenen yaptırımlarını dün akşam açıkladı.

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Yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı Demir’e ek olarak ayrıca üç yetkiliyi kapsıyor.

Halkbank hisseleri açılış sonrasında yüzde 6’ya yakın yükselirken saat 11:55’te yüzde 3.55 primle 5.54 liradan işlem görüyor. Aynı saatte bankacılık endeksi yüzde 0.28, BIST-100 endeksi de yüzde 0.08 yükselişte.

Analistler Halkbank hisselerindeki yükselişte yaptırımların sınırlı kalmasının etkili olduğunu belirtirken, Reuters’a konuşan bir analist, “Yaptırımlar önceden basına yansıdığı ve beklendiği gibi savunma sanayii özelinde. Bankalar ve finansal sistemi içermiyor. Halkbank da yaptırımlara dahil olmadığı için hisseleri pozitif hareket ediyor” dedi.

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ABD mahkemesi 2018’de, Halkbank’ta üst düzey yöneticisi Hakan Atilla’yı, İran’ın ABD yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulmasının ardından 32 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Atilla geçen yıl serbest bırakılarak Türkiye’ye dönmüştü.

Halkbank’a da aynı suçlamalarla dava açılmıştı. Halkbank dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo suçlamalarını reddediyor.