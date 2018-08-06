‘Yaptırım krizi’ tırmanıyor: Trump ve Ruhani’den karşılıklı sert sözler

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının başlamasıyla eş zamanlı olarak iki ülkeden birbirini hedef alan sert açıklamalar geldi.

ABD, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran’a yaptırımları yerel saatle bu gece yarısı devreye sokuyor. ABD’de İran ekonomisini hedef alan yaptırımları delmeye yardımcı olanları engellemek üzere bir de kararname yayımlandı.

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İran devlet televizyonunda konuşması canlı yayınlanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendilerinin her zaman diplomasiden ve görüşmeden yana olduklarını dile getirdi.

“Ancak görüşme dürüstlük gerektirir” diyen Ruhani, ABD’nin hem nükleer anlaşmadan çekilip yaptırımları yürürlüğe koyduğunu hem de kendileriyle görüşmek istediklerini kaydetti.

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Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’la önkoşulsuz görüşmeye hazırım” sözlerini ‘iç siyaset hesabı’ olarak niteleyerek Trump’ın amacının İran içersinde karşılıklık yaratmak olduğunu öne sürdü.

Trump kararlıymış

AA’nın haberine göre Trump da yaptırımları uygulamakta kararlı oldukları, İran’la ilişkilerini sonlandırmayanların ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

ABD başkanı şunları söyledi: “Birçok uluslararası firmanın İran pazarından ayrılacaklarını açıklamalarından memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler de İran’dan ham petrol ithalatını azaltacaklarını veya durduracaklarını açıkladılar. Biz bütün ulusları, İran rejiminin ya tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini değiştirerek küresel ekonomiyle yeniden bütünleşmek ya da ekonomik izolasyon yolunda devam etmek seçenekleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyacak adımlar atmaya davet ediyoruz.”

‘Trump’a kimse inanmıyor’

Fars Haber Ajansı’nın haberine göre İran’da Gazeteciler Günü dolaysıyla düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimini ‘sözlerini tutmamak’la eleştirdi.

ABD’nin söylediğinden daha erken bir tarihte İran’a ‘yaptırımları dayattığını’ aktaran Zarif, ‘bu şartlarda kimsenin Trump’ın müzakere önerisinde ciddi olduğuna inanmadığını’ ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililer ise Trump yönetiminin İran’a uygulayacağı yaptırımların sert bir şekilde devreye sokulacağını belirterek yaptırımların İran ekonomisine çok önemli bir etkisi olacağını iddia etti.

ABD-İran nükleer krizi

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımların da yeniden devreye sokulacağı bildirilmişti.

İran’a yönelik ABD yaptırımları, yerel saatle bu gece yarısı devreye giriyor.

ABD cephesi, İran’ın nükleer anlaşmaya aykırı olarak gizlice nükleer silah üretimi çalışması yaptığını öne sürüyor.