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Yaramazlara biraz batar!

Yaptırım kararı üzerine: Yeni Huawei’lerden Gmail ve Youtube’a erişilemeyecek

ABD’nin Çinli Huawei şirketine yaptırım kararının ardından il adım Google’dan geldi. Google’ın çatı şirketi Alphabet, Huawei’ye yazılım, donanım ve teknik servisi sınırladı. Bundan böyle Huawei marka telefonlarda Android yazılımı güncellenemeyecek, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube’a erişilemeyecek. Önlemden, halihazırdaki Huawei’lerden etkilenmeyecek.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump Amerikalı firmaların ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine teknoloji kullandırmasını yasaklamıştı. Başkanlık emrindeki kara listede yer alan yabancı şirketler, Amerikalı şirketlerin geliştirdiği teknolojiyi kullanamayacak. Söz konusu listede dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei de yer almıştı.

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Reuters’a konuşan bir kaynak, Huawei’nin sadece Android yazılımının halka ve geliştiricilere açık hizmetlerini kullanmaya devam edebileceğini, diğer hizmetlerine erişimin kesileceğini söylemişti.

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