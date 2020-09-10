Yaptırdığı su tulumbası defalarca çalınan hayırseverden hırsıza not: Sana 50 lira vereceğim; yeter ki çalma

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan hayırsever İslam Yaşar, kuyunun üzerine yaptırdığı su tulumbasının defalarca çalınması üzerine çareyi not bırakmakta buldu: “Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma.”

Fotoğraf: DHA

Yaşar’ın Kayadibi Mahallesi orta yol mevkiine isteyenlerin su içmesi için yaptırdığı tulumbalar her defasında hırsızlar tarafından çalındı. Bu durumdan usanan Yaşar yazdığı not sayesinde tulumbanın çalınmasının önüne geçmeyi umuyor.

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Bugüne kadar 20 tulumbanın çalındığını belirten Yaşar şunları söyledi: “Tulumbamızı inşa ettik, yol kenarından gelip geçenler kullansın, hayvanlar su içsin diye. Bıktık çalınmasından. Bir mesaj bırakmak için bu yazıyı düşündük, yazdık. Paraya ihtiyacı varsa gelsin, bizden alsın. Yeter ki çalmasın. Bıktığımız için bu levhayı uygun gördük. İnşallah dikkate alır bir daha da çalmaz. Azıcık vicdanı varsa çalmaz diye ümit ediyoruz. 50 lira az gelirse biraz daha fazla vermeye de razıyız. Bunun yenisi 170 lira. Çalıp bunu 20 lira 30 liraya hurdaya veriyor. İnsanlara ve hayvanlara herkese zararı olmuş oluyor.”