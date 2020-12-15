‘Yapışkan bomba’yla saldırı: Kabil vali yardımcısı hayatını kaybetti

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda kentin vali yardımcısı Mahbubullah Muhibbi ve sekreteri hayatını kaybetti. Saldırı ‘yapışkan bomba’yla düzenlendi.

Fotoğraf: Reuters

Güvenlik yetkilileri, seyir halindeyken araca yapışkan bomba yapıştırıldığı, patlaması üzerine de Muhibbi’nin iki korumasının da yaralandığını söyledi.

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Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bugün, Gur eyaletinde düzenlenen benzeri bir saldırıda da yerel yönetimden bir yetkili hayatını kaybetti.

Ülkede, son haftalardaki saldırılarda siyasetçiler, gazeteciler ve aktivistler hedef alınıyor. Yakın geçmişte mıknatısla araca iliştirilen yapışkan bombalarla düzenlenen saldırıların sayısı arttı.

Başkent Kabil ise bu ay iki kez füze saldırılarının hedefi oldu. Füze saldırılarından birini IŞİD üstlendi. Eğitim kurumlarına yönelik saldırılar düzenlendi. Bir üniversitenin öğrencileri öldürüldü.

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Afgan yetkililerin Taliban’la Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen barış görüşmelerinde masaya oturmasına rağmen ülkedeki şiddet olayları devam ediyor.

Görüşmeler ocak ayına kadar durdu.