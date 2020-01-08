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Yaramazlara biraz batar!

Yapışık ikizleri 78 doktor, 12 saatlik ameliyatla ayırdı

Nijerya’da, Ağustos 2018’de dünyaya gelen yapışık ikizler, geçen kasım ayında, 78 doktorun 12 saat süren ameliyatıyla ayrıldı. Goodness ve Mercy adlı ikizler birkaç gün içinde taburcu edilecek.

Fotoğraf: Emmanuel Ameh

Anne-babaları Michael Edeh ve Maria Onya Martins, ikizleri doğduktan birkaç gün sonra ülkenin başkenti Abuja’daki Ulusal Hastane’ye götürdü. İkizlerin sağlık durumlarının ameliyat için uygun olmadığını söyleyen doktorlar, hastanede 15 ay süreyle yaptıkları takviyelerle Goodness ve Mercy’nin bünyelerini güçlendirdi.

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78 kişilik ekibin başındaki cerrah Emmanuel Ameh, “Onları uzun süren ameliyata hazır hale getirdik. Göğüs ve karın bölgelerinden ayırmak suretiyle cerrahi müdahale uyguladık” dedi.

Fotoğraf: BBC

20 yıl içinde 11 yapışık ikizi ayırdıklarını söyleyen Ameh, “Bir ameliyatı daha başarıyla tamamladık. Goodness ve Mercy’ye iki aydır hastanede bakıyoruz. Artık evlerine gitmelerinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Hastane, 55 bin dolar (328 bin 450 lira) masrafı olan ameliyat için maddi durumu yeterli olmayan aileden para almadı.

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İkizlerin anne ve babası doktorlara nasıl teşekkür edeceklerini bilmediklerini söyleyerek, “Doğduklarında yaşamazlar diye korktuk. Onları böyle sağlıklı görmek bize en büyük hediye” dedi.

Nijeryalı yetkililer ise ikizlerin boyacılık yapan babalarına daha yüksek geliri olan bir iş bulunacağını açıkladı.

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