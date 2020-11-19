Yapışık ikizler 11 saatlik ameliyatla ayrıldı: Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez yapıldı

Anne karnındayken karın ve göğüs bölgelerinden yapışık oldukları anlaşılan ikiz kız bebekler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpașa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dünyaya gözlerini açtıktan 12 gün sonra, 11 saatlik operasyonla birbirlerinden ayrıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İÜC Cerrahpașa Tıp Fakültesi’nde 20 yıl sonra ilk defa yapıșık ikizlerin ayırmak üzere amaliyat yapıldı.

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İkiz kız bebekler, 1 Kasım’da Cerrahpașa’da dünyaya geldi.

Önce çekildi

Bebeklerden birinde kardiyak anomali (büyük arter transpozisyonu) adı verilen ağır doğumsal sorun tespit edilmesi üzerine bebeklerin ayrılması operasyonu öne çekildi. İkizler, 12 Kasım’da çocuk ve plastik cerrahi ekiplerince yapılan operasyonla birbirinden ayrıldı.

Operasyonda Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Șenol Emre, Doç. Dr. Rahșan Özcan, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Semih Bağhaki ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü ve Doç. Dr. Pınar Kendigelen görev yaptı.

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Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan ikizlerin klinik durumlarının olağan seyrinde devam ettiği belirtildi.

Fakültede düzenlenen basın toplantısında konuşan İÜC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, bundan 20 yıl önce benzeri bir olguyu başarılı şekilde tedavi ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Çetinkale, 20 yıl önceki vakada da benzeri bir yol izlendiğini aktararak, bugün üniversite öğrencisi olan bu hastalarını hala yakından takip ettiklerini söyledi.

Çetinkale, “Bir hafta önce gerçekleşen ameliyatla Cerrahpaşa tarihinde ikinci kez siyam ikizlerinin başarılı ameliyatı yapıldı” dedi.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da ameliyatı yapan 60 hekim ile sürece katkıda bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sırada kalp ameliyatı var

Ameliyatı yapan ekipten Semih Bağhaki, Çanakkale’de anne karnındayken tanıları konan yapışık ikizlerin fakültelerinin Kadın Doğum Ana Bilim Dalı’na yönlendirildiklerini belirterek şunları söyledi: “Çocuk ve plastik cerrahi ile anestezi ana bilim dalından ve farklı branşlardan meslektaşlarımızla geçen hafta ayrılma operasyonunu gerçekleştirdik. İki bebekten birinin doğumsal kalp problemi olması sebebiyle bir haftalıkken bu operasyonunu yapmak zorundaydık. Her şey planladığımız gibi ilerledi. Şu an sağlık durumları iyi. Yoğun bakımda takiplerine devam ediliyor. Her şey yolunda giderse de biri zaten sağlıklı olarak buradan taburcu olacak, diğeri için de tamamlayıcı kalp ameliyatını gerçekleştirmek üzere planlamayı yapacağız.”