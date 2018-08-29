‘Yapısal sorun var’ diyen Erdoğan: Ekonomi üzerinden sıkıştırıyorlar, atlatacağız

Türkiye’nin ekonomi üzerinden ‘sıkıştırıldığını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız” dedi.

Erdoğan, 2017 Medya Oscarları Ödül Töreni’nde konuştu.

Reklam

‘Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız var’

Belediye başkanı olduğu dönemden bu yana kendisini en çok linç etmeye çalışanların başında medyanın geldiğini söyleyen cumhurbaşkanı, “Medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Biz köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugüne geldik. Bizim için atılan ‘Muhtar bile olamaz’ manşetlerini unutmadık. Milleti hakir gören zihniyet yıllarca medyada baş tacı edildi. Millete göbeğini kaşıyan, bidon kafalı diyenler hep medya değil miydi? Kusura bakmayın. Eskisine göre hakikate daha saygılı bir medyamız olduğunu düşünüyorum. Bugün burada bulunan sizlerden medyadaki dönüşüme katkıda bulunmanızı, öncü olmanızı bekliyorum” dedi.

‘Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değil’

Erdoğan şöyle devam etti: “Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapısal sorunlarımız elbette mevcuttur. Bunu çözmek için çalışıyoruz. Bunların hiçbiri son yaşananlara açıklama olamaz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. İhtiyaç duyulan tedbirleri alıyoruz. Kaynaklarımız seferber edilmiştir. Yurtdışındaki dostlarımız da çok ciddi kaynaklarla destek vermeye başladılar. Türkiye’nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek. Bizi öyle tehditlerle ileri geri ifadelerle geri adım attıramazlar. Bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir.”