Yapımcılar birliğinden Yılmaz Erdoğan’a eleştiri: Netflix kararına şaşırdık

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP), halen vizyonda olan ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’ filminin yayın platformu Netflix’e konmasına tepki gösterdi.

Şubat ayının ilk günü vizyona giren ve halen 1237 salonda gösterimde olan Yılmaz Erdoğan’ın filmi, dün akşam Netflix’te yayınlanmıştı. Erdoğan filmini salon sahipleriyle anlaşamaması nedeniyle vizyona geç sokmuş, Netflix’le anlaşmanın da yeni yasa çıkmadan önce yapıldığı belirtilmişti.

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Başkanlığını yapımcı Birol Güven’in yaptığı birlik, bugün bir açıklama yayınlayarak filmin halen vizyondayken internette yayınlanmasını eleştirdi.

Açıklama şöyle: “Bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz.

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Çok uzun bir süredir yeni sinema yasası için verdiğimiz mücadele öncelikle sinemamızın geleceği içindi. Bilet geliri olmayan, sinema işletmecilerinin ekonomik sıkıntı içinde olduğu bir sinema sektörünün ne geleceği olur ne de özgürlüğü.

15 Şubat 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni durum tüm sektörümüzü olduğu gibi bizi de şaşkınlık içinde bırakmıştır. Tek söyleyebileceğimiz şudur; bu, Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliğinin ortak kararı değildir. BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir.

TESİYAP olarak sinemanın herhangi bir bileşenini dışarıda bırakan hiçbir gelişmeyi onaylamıyor ve ‘Film, sinema salonlarında izlenir’ felsefesiyle salon işletmecilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.”

