Yapımcı Weinstein, cinsel tacizle suçlandığı kadınlara 44 milyon dolar tazminat ödeyecek

Bir grup kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein ve çalıştığı eski şirketin yönetim kurulu, 44 milyon dolar (267.4 milyon lira) tazminat ödemeyi kabul ederek uzlaşma sağladı.

Fotoğraf: Reuters

Avukatları, çoğu sinema endüstrisindeki 75 kadının şikayetçi olduğu 67 yaşındaki yapımcı hakkında açılan davalar sonucunda taciz kurbanlarına tazminat ödemeyi kabul ederek prensipte anlaştıklarını açıkladı.

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Ancak ödenecek tazminat Weinstein’ı yargılanmaktan kurtarmayacak. Suçlamaları reddeden Weinstein, iki kadının tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada, New York kentinde, haziranda hakim karşısına çıkacak.

‘Shakespeare in Love’, ‘The King’s Speech’ gibi Oscar’lı filmlerin yapımcısı olan Weinstein’la ilgili taciz iddialarıyla ilgili, birkaç kadın öne çıkıp konuştuktan sonra Twitter üzerinden ‘#MeToo’ (Ben de) hareketi başlamıştı. Yapım şirketi Weinstein Co onu azletmişti.