Yapılaşma tehdidi altındaki Albatros’a iyi haber: Mahkeme yürütmeyi durdurdu

RIFAT DOĞAN

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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Büyükçekmece’nin en büyük yeşil alanlarından Albatros Parkı’yla ilgili 2011 yılında büyükşehir belediye meclisi tarafından onaylanan uygulama imar planının yürütmesini durdurdu.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından Albatros Parkı’yla ilgili İBB meclisinin 14 Ekim 2011 tarihli plan değişikliklerine dava açılmıştı.

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Park o tarihte yapılan plan değişikliğiyle ticaret, konut ve turizm alanına alınmıştı. Bu plan değişikliğiyle alana AVM, otel, mağaza, ticaret birimleri yapılabilmesinin önü açılmıştı.

160 milyona satılmıştı

2013 yılından bu yana Büyükçekmece’de halkın gündeminde olan ve uzun süre eylemlerin yapıldığı Albatros Parkı, Suudi, Katar ve Yemenli bir fonla ortaklık kuran Demir İnşaat’a 160 milyon liraya satıldığı ortaya çıkmıştı.

Açılan davada İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi, ret kararı vermiş, davalılar söz konusu karara itiraz için bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Mahkeme: Plan hukuka açıkça aykırı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4’üncü İdare Dava Dairesi, 3 Nisan tarihli kararında nazım imar planı kısmıyla ilgili İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen ret kararına yapılan itirazı reddederken, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bölümüne ilişkin aynı mahkeme tarafından verilen ret kararına karşı yapılan itirazı kabul etti.

Söz konusu planın hukuka aykırı olduğunu belirten mahkeme, telafisi güç zararlar doğurabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: “Dava konu parsellerin 17 Haziran 2004 tarihli Nazım İmar Planında ve aynı tarihli uygulama imar planında turistik tesis alanı fonksiyonu olarak belirlendiği ve bunun paftalara işlendiğinin görüldüğü, 14 Ekim 2011 tasdik tarihli uygulama imar planı notu değişikliği ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı işlevine girdiği, ancak plan paftalarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğinin görüldüğü, sonrasında dava konusu meclis kararlarıyla yine plan paftalarında herhangi bir değişiklik yapılmadan plan notu ile parsellerin ticaret+konut+turizm alanı olarak belirlendiği, plan notlarına ayrıca ‘bodrum katların emsal dışı olduğu ve bina yüksekliklerinin avan projeye göre belirleneceği’ yönünde hüküm konulduğu ayrıca dava konusu plan notu değişikliğine ait plan açıklama raporunun bulunmadığı görülmüştür.”

‘Plan paftası ile plan notları çelişiyor’

Planların, pafta, lejant, plan açıklama raporu ve notu ile birlikte bir bütün olduğu bunların birlikte değerlendirilip esas alınması gerektiğine işaret eden mahkeme, şu değerlendirmelerde bulundu: “Oysa dava konusu parsellerin paftada ve buna dair lejantlarda halen turistik tesis alanı olarak gösterilmesine rağmen plan notu değişikliği ile konut+ticaret+turizm alanına alındığı, dolaysıyla plan paftası ile plan notlarının birbiriyle çeliştiği görülmüştür. Diğer taraftan iskana ve yapılaşmaya konu edileceği anlaşılan bodrum katların mevzuata aykırı olarak emsala dahil edilmediğinin görüldüğü, ayrıca mekânsal planlar yapım yönetmeliğindeki uygulama imar planının tanımından da görüleceği üzere yapılara verilen yüksekliklerin uygulama imar planı ile belirlenmesi gerektiği bunun avan projeye bırakılamayacağı açıktır.”

‘Haklı olduğumuzun ispatıdır’

Diren Büyükçekmece Grubu’ndan İlker Kolukısa da mahkeme kararıyla ilgili “Albatros’ta rant için yapılan hukuksuzluğu insanlara anlatabilmek için, bu yanlıştan dönülmesi için, Albatros’un halkın ve yeşil olarak kalması için uzun yıllardır çok çaba sarf ettik. Bu karar haklı olduğumuzun çok açık olduğu bir konuda hukuksal olarak ilk ispatıdır” dedi.

“Yetkiyi ve gücü elinde bulunduranların türlü oyunlarına karşı verilen bu zorlu mücadelede, dayanışma ve azim ile elde edilen bu küçük başarı Albatros için bundan sonra duyacağımız güzel haberlerin başlangıcı olacaktır” diyen Kolukısa “Bizimle birlikte bu haklı mücadelemizde emek harcayan herkese çok teşekkür ederiz. Albatros halkındır ve yeşil kalacak. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.