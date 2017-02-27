‘Yapılacak çok iş var’ diyen Tudor: Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi, buna odaklanmalıyız

Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray’ın Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, “Aslında bakıldığında 0-0’lık bir maçtı” dedi.

‘Yapacak çok işimiz var’

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ‘şans golüyle’ 1-0 bittiğini savunan Tudor, şöyle devam etti: “Ama ne olursa olsun rakibimizi tebrik ediyoruz. Yapacak çok işimiz var. Yarından itibaren bunlara odaklanarak devam edeceğiz. Maç maç bakmamız ve kendimize odaklanmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapabilirz bunlara odaklanıp çalışmak tabii ki. Hataları düzeltmenin yolu çalışmaktan geçiyor.”

‘Takım olmamız gerek’

Karabükspor’un başındayken Beşiktaş’ı mağlup ettikleri karşılaşma hatırlatılan Tudor, “Karabükspor’un başındayken, altı yedi aydır çalıştığım bir takım vardı. Şimdi Galatasaray’ın başındayım. Altı yedi gündür çalıştığım bir takım. İkisi birbirinden çok farklı. Takım olmamız gerekiyor. Bugün sahaya bakıldığında belki Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. O yüzden bizim buna odaklanmamız gerek” diye konuştu.