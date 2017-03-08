‘Yapıcı uyarılar yetmedi, konu artık yargıda’ mesajıyla duyuruldu: Rizesporlu 53 taraftara ‘hakaret’ten soruşturma

Rizespor, takımı ve yönetimi hedef alan küfürlü tezahürat ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 53 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, eleştirinin mutlak bir hak olmasına karşın bir başkasının kişilik haklarını çiğneyerek yapılması halinde kanunlara göre suça dönüşeceği savunuldu.

‘Küfürlü tezahürat’tan 17, ‘hakaret’ten 36 kişi

Türk Ceza Kanunu’nun ‘hakaret’ suçunu düzenleyen 125’inci maddesine dikkat çekilen açıklama, şöyle devam etti: “Müsabaka esnasında tribünlerden edilen galiz küfür ve hakaretleri yapan kişiler, stat güvenlik kameraları vasıtasıyla Spor Şube ve Savcılık tarafından çok detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu şekilde tespit edilen 17 şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca savcılık tarafından inceleme başlanılmıştır. Ayrıca Türk ceza kanunun yukarıda açıklanan 125. Maddesi kapsamında suç işleyen 36 kişi hakkında da yetkili merciler tarafından yasal işlemler yapılmaktadır. Böylelikle 08.03.2017 tarihi itibariyle toplamda 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmektedir.”

‘Yapıcı uyarılar yetmedi’

Yönetim kurulu, teknik kadro ve futbolcuları hedef alan açıklama ve paylaşımlar hakkında savcılığın tespit çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklama, şu ifadelerle son buldu: “Yönetim kurulumuz görev yaptığı süre boyunca eleştirilere hep açık olmuş, eleştirilerin belirli sınırlar içinde olması gerektiği, hakaret içermemesi gerektiği hususlarını hep hatırlatmıştır. Ancak geçen süre içinde eleştiri tarzlarında hiçbir değişme olmamış, hakarete varan eleştiriler devam etmiştir. Yapıcı şekildeki uyarılar da yetmedi, konu artık yargıda. Yönetim kurulumuzca yargı kararlarına saygı duyulacak olup, kamuoyunun da bu konuda saygı göstermesini bekliyoruz.”