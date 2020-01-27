Yapı Kredi ve Akbank’a sigortacılık kanununu ihlal gerekçesiyle para cezası

Yapı Kredi Bankası ve Akbank sigortacılık kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından sırasıyla 187.1 milyon lira ve 94.7 milyon lira idari para cezası aldı.

Fotoğraflar: Reuters

Yapı Kredi’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) açıklamasında idari para cezasını yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanarak ödeyeceğini bildirdi.

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Akbank ise cumartesi gecesi KAP’ta yayınladığı açıklamaya göre idari para cezasının yanı sıra bankanın sigorta aracılık faaliyetlerine 30 Ocak’tan başlamak üzere 15 gün ara verilecek.

Akbank açıklamada para cezasının bankanın finansal tabloları üzerinde ‘önemli bir etkisi’ bulunmayacağını bildirdi. Para cezasının yüzde 25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödeneceği açıklandı.