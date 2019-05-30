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Yaramazlara biraz batar!

Yapı Kredi 298.3 milyon liralık gecikmiş alacağını 22.7 milyon liraya satıyor

Yapı Kredi Bankası tasfiye hesaplarında izlenen 298.3 milyon liralık tahsili gecikmiş alacağını toplam 22.7 milyon lira bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve Arsan Varlık Yönetim A.Ş.’ye satma kararı verdi.

Fotoğraf: Reuters

Banka açıklamayı dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptı.

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Daha önce de Garanti Bankası takipteki kredi portföyünde yer alan ve toplam anaparası 364.97 milyon lira olan tahsili gecikmiş alacak portföyünü 19.44 milyon liraya sattığını duyurmuştu.

Son olarak, nisan ayında uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, mart başında da Japon Orix ve Amerikalı Bain Capital’in Türk bankalarındaki sorunlu kredilerden almak için danışmanlarla görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti.

Yabancı şirketler yapılandırılmış görece iyi kredilerle ilgilenirken, Türkiye’deki varlık şirketleri daha riskli görülen alacaklarla ilgileniyor.

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