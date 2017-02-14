Yapayalnız ve yan yana: Son tatilini yapıp intihar eden yaşlı çift dört kişiyle uğurlandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde tatil yaparken ortadan kaybolmalarının ardından intihar ettikleri ortaya çıkan çiftin cenazeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yan yana toprağa verildi. Dört kişinin yer aldığı çiftin cenazesine, Kanada’da yaşayan oğulları katılmadı.

‘Kimseyi yormadan gidiyoruz’

Mersin’den tatil için Çeşme’ye giden Ülker Çetin ve eşi Altan Çetin, kaldıkları otel odasına iki zarf bırakıp ortadan kaybolmuş. Otel temizlikçilerinin bulduğu iki zarftan birisinden intihar mektubu, diğerinden 2 bin lira bahşiş çıkmıştı.

‘Adli merciye’ hitaben kaleme alınan mektupta şöyle yazıyordu: “Hiç kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan hayatlarımızı sonlandırıyoruz. Bedenlerimizi 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağışlıyoruz. Lütfen gereğini yapınız. Çok mutlu bir yaşam sürdük. Kimseyi yormadan, kırmadan, muhtaç olmadan gidiyoruz.”

Kamera kayıtlarında, çiftin geceyarısı sıralarında odalarından çıkarak, otelin plajına doğru gittiği görülmüş, emniyet ekiplerinin araştırması sonucunda çiftin cesetleri yakındaki bir plajda bulunmuştu.

‘Gitmeyi seçtik’

Otel yönetimi için de not bırakan çift, yaşılık ve hastalıklar nedeniyle ‘gitmeyi seçtiklerini’ belirtip, “Yaptığımız şey için güzel otelinizden ve güleryüzlü personelden özür dileriz. Kalan paramızı personele dağıtın, diğer eşyalarımızı ihtiyaç sahibi olanlara paylaştırmanızı rica ederiz” dedi.

Çiftin intihardan önce Kanada’da yaşayan oğullarına WhatsApp üzerinden, “Hoşçakal” mesajı gönderdiği, yanıt olarak “Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma s…n. Nefret ediyorum ikinizden” aldığı ortaya çıkmıştı.

Üç işçi saf tuttu

Adli Tıp’ta bekleyen çiftin cenazeleri yedi gün sonra yakınlarınca teslim alındı. Konuşmak istemeyen ve soruları yanıtsız bırakan aile üyesi, çift ile çocukları arasında sorunun bulunmadığını söyledi.

Çiftin cenazesi öğle namaz vakti beklenmeden cami yerine direkt olarak Doğançay Mezarlığı’na götürüldü. Mezarlıkta çalışan üç işçi cenaze önünde saf tutarken, ailenin kadın yakını uzakta bekledi.

Tek musalla taşı bulunduğu için tabutları sırayla konulan çift, namazdan sonra yan yana son yolculuklarına uğurlandı.