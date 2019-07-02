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Yaramazlara biraz batar!

Yapay zekalı grip aşısı geliştirildi: Öğrenip fikrini sunuyor

Avustralya’da bilim insanları yapay zeka kullanarak bir grip aşısı geliştirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Doç. Dr. Nikolay Petrovsky, aşıyı geliştirmenin 20 yıl sürdüğünü ve araştırmalarının 15 yıldır ABD tarafından fonlandığını söyledi.

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Bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğunu söyleyen Petrovsky, “Aşıyı bir aracın motoruna benzetirsek, bu motora ekleyebileceğimiz bir turbo şarj cihazı geliştirdik diyebiliriz” dedi.

ABD’de 12 ay sürecek testlere tabi tutulacak aşının bir özelliği de bağışıklık sisteminin griple mücadeledeki tepkisini güçlendirmesi.

‘Öğrenip kendi fikriyle geliyor’

Yapay zekanın nasıl çalıştığını da açıklayan bilim insanı, yazılımın bilgi edinme ve yeni fikirler üretme gibi becerileri olduğunu söyledi: “Tabii ki başta onu eğitmemiz gerekiyor. İşe yaradığını bildiğimiz ilaçları örnek olarak tanıttık. İşe yaramadığını bildiğimiz ilaçları ise başarısız örnekler olarak tanıttık. Sam de kendi önerisiyle bize geldi.”

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