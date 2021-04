Yapay zeka gururla sunar: Kurt Cobain’den Amy Winehouse’a ’27’ler Kulübü’ albümü

Yapay zeka kullanılarak ‘27’ler Kulübü‘ olarak bilinen, 27 yaşında hayata veda eden müzisyenlerin yeni şarkıları yapıldı. Amaç akıl sağlığı meselesine dikkat çekmek.

Müzisyen topluluğunun akıl sağlığı sorunları meselesine odaklanan Kanada Toronto merkezli Over The Brigde isimli organizasyon ‘Drowned in the Sun – Lost Tapes Of The 27 Club’ isimli toplama albümle 27 yaşında ölen sanatçıların yapay zeka kullanılarak hazırlanan yeni şarkılarını bir araya getirdi.

Albümde 27 yaşında intihar ederek hayata veda eden Kurt Cobain, Amy Winehouse ile yine aynı yaşta şüpheli şekilde hayatını kaybeden Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi müzisyenlerin yeni şarkıları yer alıyor.

Over The Bridge’in yönetim kurulundan Sean O’Connor, projelerini Rolling Stone’a şöyle anlattı: “Bütün bu çok sevdiğimiz müzisyenler psikolojik destek alsa ne olurdu? Müzik endüstrisinde bir şekilde depresyon normalleştiriliyor, romantize ediliyor… Müzikleri sahici acı çekme olarak görülüyor”

Albüm için Google’ın yaratıcılık ve müzik odaklı yapay zeka programı Magenta, müzisyelerin eski işlerini analiz etti. Sonra başla bir yapay zeka programı sözleri yazmakta kullanıldı.

Voklaller için de sanatçıların seslerine benzeyen genellikle tribute grupları olarak performans yapan kişilerle çalışıldı

Albümdeki şarkılar YouTube’dan dinlenebiliyor.