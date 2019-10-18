Yapay rahim geliştiriliyor

İlk yapay anne rahmi Hollanda’da doktorlar ve tasarımcılar tarafından geliştirilmeye başladı. Aşırı prematüre doğan bebekler için ortaya atılan fikrin birçok farklı durumda kullanılabileceği düşünülüyor.

Fotoğraf: BBC Türkçe Twitter

BBC Türkçe’ye konuşan tasarımcı Lisa Mademaker, yapay rahmin bebeklerin içine konup kendi sıvılarında yüzdüğü, tüplerle kan ve sıvı dolaşımlarının sağlandığı beş büyük balondan oluştuğunu söyledi.

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Dünyada her yıl 15 milyon prematüre bebek doğuyor ve bunların yarısı çok erken doğduğu için hayatını kaybediyor.

Projenin beş yıl süreceğini ve ardından gerçek bebeklerle çalışmalara başlanacağını söyleyen jinekolog Guid Oei, şöyle devam etti: “27 yılı önce jinekoloji eğitimi alırken bunu yapmanın mümkün olduğunu biliyordum. Yapay rahim birçok açıdan farklılıklar gösteriyor. En büyük farkı bir küvöz havayla dolu olur ama yapay rahim sıvıyla dolu. Küvez aşırı erken doğan çocuklar için hasmane bir ortam. Hava akciğerlere zarar verir. Bu çalışma kapsamında çok küçük doğan bebeği hemen yapay rahme koyuyoruz ve derhal yapay bir plasentayla ikisini birbirine bağlıyoruz. Yapay rahim su ve minerallerle dolu bir ortam olduğu için bebek tıpkı doğal ortamındaki gibi yaşıyor. Kordon sayesinde de, oksijen ve gerekli besinleri alıyor. Bebeği yapay rahim ortamında birkaç hafta tuttuktan sonra da doğumu yeniden gerçekleştiriyoruz. Bu, birçok hayat kurtarabilir.”

Gelecekte yapay rahmin kadınlar için bir yaşam biçimi olacağını düşünen Mademaker şunları söyledi: “Çünkü bu sayede kadınlar sabah bulantılarını ya da vücutlarındaki değişiklikleri düşünmek zorunda kalmayacak. Ayrıca bu, birçok kişi için enteresan olabilir, mesela eşcinsel erkekleri düşünebilirsiniz. Toplumda doğal üremenin ideal olduğu inancı var. Tek yol doğal üreme değil.”

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Yapay rahim şu günlerde tartışılıyor. Uzmanlar bunun çocuk sahibi olamayan kadınlar için bir çözüm olduğu düşüncesinde. Durumun bebekler için nasıl sonuçlar doğuracağı henüz bilinmiyor.