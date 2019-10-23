‘Yapay et’ yerine gerçek et sattığı ortaya çıkan şirket hakkında soruşturma

Çin’de ‘yapay et’ satmaya başladığını duyuran bir şirketin aslında gerçek et ürettiği ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

Uluslararası araştırma şirketi Fitch Solutions’un bu ayın başında yayınladığı rapora göre, domuz eti üretimi ve tüketimi yaygın Çin’de Afika humması salgını başlamasının ardından halkın ‘yapay et’e ilgisi başladı. Ülkede sebzelerden veya tofudan üretilen ‘yapay et’e ilgi 2018’de yüzde 14 artmıştı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çin’de 1.7 milyon domuzun Afika hummasından etkilendiğini açıklamıştı.

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Bunun üzerine Jinhua merkezli yemek firması Jinzi Ham Co., kısa bir süre önce Alibaba’nın sahip olduğu alışveriş sitesi Taobao’da ‘yapay et’ satmaya başladığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Sputnik’te yer alan habere göre şirketin duyurusunun ardından hisseleri altı işlem gününün beşinde hızla artarak günlük yükseliş sınırı yüzde 10’a ulaştı. Ancak bu olağanüstü yükseliş Şenzen Borsası yetkililerinin dikkatini çekince gerçek ortaya çıktı. ​Jinzi Ham Co.’nun aslında gerçek et sattığı ve halkın son dönemlerde Afika humması salgını nedeniyle girdiği alternatif et arayışını kullandığı belirtildi.