Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Yapabiliriz’


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün yedinci gününe yazar Emre Kongar, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve sanatçı Genco Erkal da katıldı. (@dostlartiyatro)

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