‘Yapabiliriz’

‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılananan Prof. Dr. Mehmet Altan 73 sayfalık bir savunmayla hakimin karşısına çıktı. Altan, “Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim” dedi.