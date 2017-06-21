‘Yapabiliriz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün yedinci gününe yazar Emre Kongar, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve sanatçı Genco Erkal da katıldı. (@dostlartiyatro)
Yaramazlara biraz batar!
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ‘terörle mücadele’de haksızlıkların görmezden gelinebileceğini belirterek, “Cezaevindekilerin tamamı PKK’lı ya da FETÖ’cü” dedi.
‘FETÖ’nün medya ayağına yönelik olduğu öne sürülen dava kapsamında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılananan Prof. Dr. Mehmet Altan 73 sayfalık bir savunmayla hakimin karşısına çıktı. Altan, “Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim” dedi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün demokratik bir tercih olduğunu söyledi.
Manisa’da 800 askerin zehirlenmesiyle ilişkin soruşturmada yemek şirketinin genel müdürü gözaltına alındı. Müdür hakkında tutuklama talep edildi.