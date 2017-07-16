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‘Yapabileceğini yaptı’: Sabah’ın Brüksel temsilcisinden Gülmen ve Özakça için ‘cezaevine iki dürüm’ mesajı

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AKP’ye yakın Sabah gazetesinin Brüksel temsilcisi Mehmet Solmaz, açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkındaki paylaşımı tepki çekince Twitter hesabını korumaya aldı.


KHK’yla ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, açlık grevlerinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

İki eğitimcinin tutuklanmasının ardından kendisi de açlık grevine başlayan Semih Özakça’nın eşi Esra Özakça “Herkes yapabileceğini artık yapmalı” diyerek çağrıda bulunmuştu.

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Özakça’nın çağrısına dair haberi Twitter hesabından paylaşan Mehmet Solmaz, “Cezaevine iki dürüm yollayabilirim” diye yazdı.


Sabah’ın Brüksel temsilcisi, bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını korumaya aldı.


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