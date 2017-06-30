‘Yap-işlet-seyret’: ‘Dev projeler’in yurttaşa bir yıllık faturası 2,5 milyar lira

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Avrasa Tüneli ve yeni yapılan iki köprü nedeniyle yurttaşların cebinden yılda 2 milyar 410 milyon lira çıkacağını söyledi.

DHA’ya konuşan Akar, 20 Aralık 2016’da açılan Avrasya Tüneli’nden ilk beş ayda 4 milyon 690 bin araç geçtiğini söyledi.

Tüneli yapan şirkete günlük 68 bin araç geçişi garantisi verildiğini ancak bu rakamın 34 binde kaldığını ifade eden CHP’li vekil, geriye kalan araç bedellerinin beş aylık maliyetinin ise 77 milyon 914 bin lira olduğunu, bu paranın devlet tarafından işletmeci firmaya ödeneceğini söyledi.

Osman Gazi Köprüsü

Akar, Osman Gazi Köprüsü’nde 40 bin araç geçiş garantisi verildiğini, bu sayının da mart ve nisan ayı ölçümlerine göre 14 bin araç olarak kayda geçtiğini söylerken, köprü için devletin yılın ilk dört ayında ödeyeceği tutarın 585 milyon 200 bin lira olduğu bilgisini verdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

CHP’li vekilin verdiği bilgiye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü için günlük tek yönlü olarak 135 bin araç garantisi verildi.

Akar, 1 Ocak-30 Nisan tarihlerinde köprüden 16 nilyon 200 bin araç geçeceğinin taahhüt edildiğini, bu rakamınsa ilk dört ayda 4 milyon 600 binde kaldığını söyledi. Buna göre devlet işletmeci firmaya 140 milyon 376 bin lira ödeyecek.

‘Osman Gazi Köprüsü’nün maliyetini bulacak’

Akar, araç geçiş sayılarının böyle devam etmesi halinde devletin tünel ve köprüler için yıl sonunda ödeyeceği faturanın 2 milyar 400 milyon lirayı bulacağını söyledi.

CHP’li vekil şu yorumu yaptı: “‘Yap-işlet-devret’ olarak hizmete giren köprü ve tünellerin bedelini millete yükleyenler bugün ‘Yap-işlet-zararı seyret’ politikasıyla hareket ediyor. ‘Yap-işlet-devret’le milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak’ diyen AKP hükümeti maalesef elini milletin cebinden çekmiyor. Eğer bu rakamlarda bir değişim olmazsa yıl sonunda zarar Osman Gazi Köprüsü’nün maliyetini bulacaktır.”

Yaklaşık 500 milyon lira ödeme

Hürriyet’ten Ceyhan Kumburlu’nun haberine göreyse Karayolları Genel Müdürlüğü, yılın ilk beş ayında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nin araç geçiş sayılarını açıklamadı.

Devlet, tünelden ilk beş ayda 10 milyon 275, köprüdense 20 milyon 250 bin araç geçişi garanti etmişti. Buna göre iki projeden de toplamda 30 milyon 525 bin aracın ücreti, geçip geçmemesine bakılmaksızın firmalara 466 milyon 590 bin lira ödeme yapıldı.