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‘Yap-işlet-devret’ler hariç: 5 Eylül’e kadar otoyollar ve köprüler ücretsiz

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 5 Eylül’e kadar ‘yap-işlet-devret’ler hariç tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Kars’ta konuşan bakan, ’10 günlük bayram tatilinde sürücülerin edebilmeleri ve trafik sıkışıklığı olmaması adına’ bugün gece yarısından itibaren otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğunu söyledi.

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Arslan, şöyle devam etti: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00’ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar, saat 07.00’ye kadar da yine bu yoldan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.”

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