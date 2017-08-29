‘Yap-işlet-devret’ler hariç: 5 Eylül’e kadar otoyollar ve köprüler ücretsiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 5 Eylül’e kadar ‘yap-işlet-devret’ler hariç tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kars’ta konuşan bakan, ’10 günlük bayram tatilinde sürücülerin edebilmeleri ve trafik sıkışıklığı olmaması adına’ bugün gece yarısından itibaren otoyollar ve köprülerin ücretsiz olduğunu söyledi.

Reklam

Arslan, şöyle devam etti: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın başladığı günün gece yarısı itibarıyla 5 Eylül sabah 07.00’ye kadar yap-işlet devret modeliyle işletilen işletmeler hariç, otoyollar ve köprüleri ücretsiz hale getirdik. İnsanlarımız bayramdan sonraki günün sabahına kadar, saat 07.00’ye kadar da yine bu yoldan ücretsiz olarak yararlanabilecekler.”