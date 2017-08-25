‘Yanlışlık’ giderildi: İhraç edilen AKP’li vekilin kızı son KHK’yla görevine döndü

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OHAL kapsamında 14 Temmuz tarihinde yayınlanan 692 sayılı KHK’yla ihraç edilen AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı, bugün yayınlanan 693 sayılı KHK’yla görevine iade edildi.

14 Temmuz’da 692 sayılı KHK’yla 7 bin 375 kamu çalışanı ihraç edilmişti. İhraç edilenlerin arasında, AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin kızı mimar Betül Samani Gökay’ın da bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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Vekil Samani, Ankara büyükşehir belediyesinde çalışan kızının ‘bir yanlışlık sonucu’ ihraç edildiğini savunmuş, kızının adına otomobil alınması için Bank Asya’da bir günlük para yattığını, bunun dışında bir işlemi olmadığını söylemişti.

Sabaha karşı yayınlanan 693 sayılı KHK ile toplam 928 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 60 kişi görevine iade edildi.

Yeni KHK’yla mimar Betül Samani Gökay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevine iade edildi.