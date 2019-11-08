Yanlış yerde kamp yaptı; fil tarafından öldürüldü

Afrika ülkesi Namibya’da, kamp yapılması uygun olmayan bir alanda kamp yapan Avustralyalı bir turist fil tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Namibya Çevre ve Turizm Bakanlığı, 59 yaşındaki turistin, Huab Nehri kenarında, ‘kamp yeri olarak tanımlanmamış’ bir alanda çadır kurduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Turistin nasıl öldüğüne dair başka ayrıntı verilmeyen açıklamada, “Çok üzgünüz. Ailesine başsağlığı diliyoruz” dendi. Turistin rehberi olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Bakanlık, ayrıca, turistleri, güvenlikleri için kurallara uymaları ve kamp alanı olarak belirlenmemiş alanlarda kamp yapmama konusunda da uyardı.

Namibya, 20 bini aşkın file ev sahipliği yapıyor.