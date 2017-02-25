‘Yanlış tercüme’ 21 yıla mal oldu: İtalya’da bir kişi ‘yok yere’ senelerce hapis yattı

İtalya’da bir kişinin, yanlış tercüme sonucu cinayet suçundan 21 yıldır hapis yattığı ortaya çıktı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 51 yaşındaki Angelo Massaro, 1995’te işlenen bir cinayet sebebiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Massaro suçlamayı reddetse de, bir muhbirin ihbarı ve telefon dinlemesinde elde edilen kanıtlar sonucu mahkum edildi.

Olaydan 21 yıl sonra telefon dinlemesinin hatalı yorumlandığı ortaya çıktı. Puglia bölgesine özgü lehçeyle konuşan Massaro’nun söz konusu telefon görüşmesinde eşine ‘bir yük’ taşıdığını söylediği, ancak Massaro’nun ‘yük’ anlamında kullandığı ‘muers’ kelimesinin ‘muert’ (ölü) olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.

Bunun üzerine Massaro, 21 yıl sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Massaro, “Kimseden nefret etmiyorum ama kızgınım. Çocuklarımın büyüdüğünü göremediğim için kızgınım. Hapse girdiğimde oğlum Raffaele 2.5 yaşındaydı, Antonio ise 45 günlüktü… Dayanabildiysem karım Patrizia’nın sayesindedir. O masum olduğuma hep inandı” diye konuştu.