Yanlış okula giden öğrencileri vatandaş ve polis ekipleri sınava yetiştirdi

Kilis’te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için yola çıkan bazı öğrenciler yanlış yere gitti. Onları sınava girecekleri okula yetiştirmek için vatandaşlar ve polis ekipleri seferber oldu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre birinci oturumu saat 10:15’te başlayan sınava dakikalar kala Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’ne giden öğrenciler kapıda ‘yanlış yerde’ olduklarını öğrendi. Büyük panik yaşayan öğrencilerin bazıları polis ekipleri tarafından götürüldü.

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Bazılarının yardımına ise kendi çocuğunu sınava götüren anne-babalar koştu. Kimi bizzat araçlarıyla öğrencileri sınava girecekleri okula götürürken bazıları da taksi masraflarını karşıladı.

Zübeyde Zahteroğullları, kendi çocuğunu sınava bıraktığında bazı öğrencilerin yanlış okula gittiğini gördüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Halen heyecanlıyız. Benim çocuğum da üniversitede sınava girdi. Ama bazı çocuklar yanlış yere gelmişler. Onlara yardımcı olmak istedim. Çocukları sınava götürürken kendi çocuğumu taşıyor gibi hissettim. Zaten yollar da biraz. O yüzden yetişmemiz de daha kolay oldu.”

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Araç arıza yaptı, trafik polisi imdada yetişti

Adana’da ise motosikletli trafik polisleri, araçları bozulduğu için yolda kalan abla ve kardeşi YKS’ye girecekleri okula götürdü.

Abidin ve Hacer Demiroğlu çifti, çocukları Merve Demiroğlu (20) ve Semanur Demiroğlu’nu (18) Büyük Selçuklu Anadolu Lisesi’ne götürürken araçları arıza yaptı. Yolda kalan aile, kavşakta bekleyen trafik polislerinden yardım istedi.

Motosikletli trafik polisi, başka bir ekip daha çağırarak iki kardeşi okula götürdü.

Tamirci aradıklarını, ancak bulamadıklarını dile getiren anne Demiroğlu şunları söyledi: “İleride polisi gördük, okula nasıl gidebileceğimizi sorduk. Trafik polisi, ‘Biz yardımcı oluruz’ dedi. Daha sonra başka bir motosikletli polis daha çağırdı. Çocuklarıma kendi kasklarını çıkartıp taktılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”

Hasta nakil aracıyla gitti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde ise ameliyat olduğu için sınava tek başına gidemeyen Merve Göker, belediyenin hasta nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü. Ayağından ameliyat olduğu için tekerlekli sandalye kullanan Göker, sabah 07:30’da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı ve sınava gireceği Kağıthane’deki Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne götürüldü.