‘Yanlış evi’ kundaklamış, geri dönüp yangını söndürmeye çalışmış

Galler’deki Cardigan kasabasında, dört kişilik bir ailenin yaşadığı evi kundakladığı gerekçesiyle yargılanan şüpheli dört yıl hapis cezası aldı. Sanığın, ‘adresi şaşırıp yanlış evi ateşe verdiği’ ortaya çıktı.

Fotoğraf: BBC

Nathan Lee Jones, 16 Haziran’da, evin önündeki çöp torbalarını ateşe verdi. Alevler kısa sürede eve sıçradı. Dört kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

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Polis, Jones’un yanlışlıkla o evi kundakladığını tespit etti. Gözaltına alınan Jones’un, ifadesinde, ‘yanlış adrese gittiğini’ fark edince dönüp yangını söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını söylediği belirtildi.

Polisin açıklamasında, “Önce yangının sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşündük ancak sonra güvenlik kamerası kaytılarından kundaklama olduğunu anladık ve Jones’u yakaladık” dendi.

Jones’a dört yıl hapis cezası veren Swansea Kraliyet Mahkemesi’nin hakimi, “Dört kişinin hayatını ciddi anlamda riske attı. Kamuoyunun bu tür eylemlere karışanların cezasız kalmayacağını bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.