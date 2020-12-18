‘Yanlış eve’ giren hırsızlar özür diledi, kırdıkları kapının masrafını karşılamayı teklif etti

Kanada’nın Ontario eyaletinde, ‘yanlış eve’ giren iki hırsız ev sahiplerinden özür diledi; hatta verdikleri zararı tazmin etmeyi teklif etti.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polisin açıklamasına göre Deanis John Smith ve Cameron Joseph Kemmis, Sarnia kentindeki bir eve geçen cuma akşamı evin sokak kapısını kırarak girdi ve ev sahiplerini ellerindeki çekiçle tehdit etti.

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İkiliden biri, “Bana borcunuzu verin. Yoksa biz kendimiz alırız almamız gerekeni” dedi. Ancak, kısa süre içinde ‘doğru evde’ olmadıklarını, planladıkları yerden farklı bir ikametgaha girdiklerini fark ettiler.

Üst kattaki oturma odasında televizyon izleyen ev halkından özür dileyen ikili, kırdıkları kapının masrafını karşılamayı teklif etti ve evden ayrıldı.

Durumdan haberdar edilen polis kısa süre içinde ikisi de 27 yaşında olan Smith ve Keswick’i yakalayıp tutukladı.